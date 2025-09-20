Verona Juve LIVE | bianconeri arrivati al Bentegodi ufficiali le scelte di formazione di Tudor
di Marco Baridon Verona Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quarta giornata di Serie A 202526. Dopo la folle notte di Champions League, ora la Juve torna a concentrarsi sulla Serie A. Bianconeri, reduci da 3 vittorie su 3 (l’ultima clamorosa contro l’Inter), sono ospiti del Verona al Bentegodi, con i gialloblù che han conquistato due punti in tre gare fin qui. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Verona Juve 0-0 LIVE: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Verona Juve 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: verona - juve
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor
Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?
Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo
#Juve a Verona, diretta: probabili formazioni e risultato in tempo reale. #NextGen e #Primavera LIVE - X Vai su X
Juve a Verona senza Bremer, ma torna Conceiçao. E Tudor non toglie Vlahovic La Signora punta sul “made in Italy” per regalarsi un weekend da sola al comando. Oggi Igor Tudor insegue un doppio obiettivo: battere il Verona e staccare il Napoli di Anto Vai su Facebook
Juve a Verona, diretta: probabili formazioni e risultato in tempo reale. Tris Next Gen, Primavera ko; JUVENTUS-HELLAS VERONA 2-0, THURAM-KOOPMEINERS, I BIANCONERI TORNANO A -6 DALL'INTER; Diretta Juve-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali.
DIRETTA Serie A, Verona-Juventus: segui la cronaca LIVE - Juventus in tempo reale grazie alla cronaca testuale della redazione di Calciomercato. Riporta calciomercato.it
TJ - VERONA JUVENTUS - Alle 18 bianconeri in campo al Bantegodi. Gatti fa rifiatare Bremer. Mckennie favorito su Joao Mario - com un saluto da Rosa Doro e benvenuti alla diretta scritta di Hellas Verona Juventus, gara valida per la quarta giornata di Serie A. Come scrive tuttojuve.com