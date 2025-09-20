Verona Juve LIVE | a breve l’inizio del match!
di Andrea Bargione Verona Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quarta giornata di Serie A 202526. Dopo la folle notte di Champions League, ora la Juve torna a concentrarsi sulla Serie A. Bianconeri, reduci da 3 vittorie su 3 (l’ultima clamorosa contro l’Inter), sono ospiti del Verona al Bentegodi, con i gialloblù che han conquistato due punti in tre gare fin qui. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Verona Juve 0-0 LIVE: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Verona Juve 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: verona - juve
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor
Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?
Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo
Serie A, in campo Verona-Juventus. Il Bologna la spunta sul Genoa: è 2-1 Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it Vai su Facebook
Verona-Juventus, le formazioni ufficiali #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Dove vedere Hellas Verona-Juventus; Verona-Juventus diretta: segui la partita di Serie A LIVE; LIVE Alle 18 Verona-Juve: Zanetti con Giovane-Orban, Vlahovic dal 1', torna Conceiçao.
Verona-Juventus diretta: segui la partita di Serie A LIVE - Il match del sabato delle 18 della quarta giornata di campionato vede i bianconeri impegnati nella trasferta contro la squadra di Zanetti ... corrieredellosport.it scrive
DIRETTA Serie A, Verona-Juventus: segui la cronaca LIVE - Juventus in tempo reale grazie alla cronaca testuale della redazione di Calciomercato. Lo riporta calciomercato.it