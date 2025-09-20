Verona-Juve le pagelle | Adzic non può più uscire 6,5 Orban pericolo | 7,5

Tutti più che sufficienti i giocatori della squadra di Zanetti. Tra i bianconeri, invece, si salvano anche Conceiçao e Di Gregorio.

In questa notizia si parla di: verona - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor

Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?

Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo

Le pagelle di Hellas Verona-Juventus 1-1: Orban crea tanto, Conceicao luce di una Juve un po' spenta - il migliore in campo è Orban che non solo va in gol, ma dà ...

PAGELLE E TABELLINO VERONA-JUVE 1-1: lampo di Conceicao, Locatelli disastroso e Orban decisivo - Nella ripresa la Juventus non riesce a essere incisiva, nonostante i cambi di Igor Tudor ed è il Verona a essere più pericoloso. Si legge su calciomercato.it