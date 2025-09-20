Verona Juve la mossa a sorpresa di Tudor è confermata! Cambio dell’ultim’ora nella formazione titolare ecco chi gioca a centrocampo

Verona Juve, la mossa a sorpresa di Tudor è confermata: tutti i dettagli sulle scelte di formazione dei bianconeri. Sono state comunicate le scelte definitive di Igor Tudor per la sfida di campionato tra l’ Hellas Verona e la Juventus. Il tecnico croato dei bianconeri, come previsto, opta per un turnover ragionato dopo le fatiche europee, ma non mancano le decisioni a sorpresa. La più significativa riguarda la fascia destra, dove il ballottaggio della vigilia è stato vinto da Joao Mario, con Weston McKennie che si accomoda in panchina. Una mossa inaspettata, che testimonia la volontà di Tudor di affidarsi a un interprete più tattico e disciplinato per la corsia di destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

