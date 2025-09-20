Verona Juve incrocio romantico per Cabal: il colombiano è un vero “nuovo acquisto” per Igor Tudor, 315 giorni dopo l’infortunio. Un calvario lungo 315 giorni, un incubo finalmente finito. L’ingresso in campo di Juan Cabal nel finale del Derby d’Italia non è stato un semplice cambio, ma il capitolo finale di una storia di sofferenza e rinascita. Per il terzino colombiano della Juve, tornare a calcare un prato di Serie A ha significato mettersi alle spalle quasi un anno di stop forzato. 315 giorni dopo, Cabal torna in campo. Era il 30 ottobre 2024 quando Juan Cabal, difensore colombiano classe 2001, giocava la sua ultima partita da titolare in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Verona Juve incrocio romantico per Cabal: 315 giorni dopo, il rientro con l'Inter e ora il ritorno al Bentegodi. Un "nuovo acquisto" vero e proprio per Tudor