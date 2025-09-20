Verona Juve incrocio romantico per Cabal | 315 giorni dopo il rientro con l’Inter e ora il ritorno al Bentegodi Un nuovo acquisto vero e proprio per Tudor
Verona Juve incrocio romantico per Cabal: il colombiano è un vero “nuovo acquisto” per Igor Tudor, 315 giorni dopo l’infortunio. Un calvario lungo 315 giorni, un incubo finalmente finito. L’ingresso in campo di Juan Cabal nel finale del Derby d’Italia non è stato un semplice cambio, ma il capitolo finale di una storia di sofferenza e rinascita. Per il terzino colombiano della Juve, tornare a calcare un prato di Serie A ha significato mettersi alle spalle quasi un anno di stop forzato. 315 giorni dopo, Cabal torna in campo. Era il 30 ottobre 2024 quando Juan Cabal, difensore colombiano classe 2001, giocava la sua ultima partita da titolare in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: verona - juve
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor
Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?
Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo
Verona-#Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - X Vai su X
Juve a Verona senza Bremer, ma torna Conceiçao. E Tudor non toglie Vlahovic La Signora punta sul “made in Italy” per regalarsi un weekend da sola al comando. Oggi Igor Tudor insegue un doppio obiettivo: battere il Verona e staccare il Napoli di Anto Vai su Facebook
Juric si gioca la panchina: Roma-Torino tra passato e rischio esonero.
Occhio Juve: Verona sa essere fatale - Il Milan capolista ha perso la sera prima con la Roma e i bianconeri, di scena a Verona sul campo del ... Da calciomercato.com
Pagina 1 | Il fascino di Juve-Inter, l’incrocio di destini, le certezze di Tudor-Chivu: ecco il bivio d'Italia - Il tecnico croato vuole provare a vincerla, l'ex Parma ha la squadra più forte, ma gli equilibri fragili di un gruppo ... Lo riporta tuttosport.com