Verona Juve, il pericolo numero uno per i bianconeri è questo giocatore: tutti i dettagli e la statistica. Alla vigilia della prestigiosa sfida contro la Juventus, i fari in casa Hellas Verona sono puntati su Giovane. L’attaccante brasiliano si presenta alla partita non solo come uno dei pericoli principali per la difesa bianconera, ma anche come detentore di un primato tanto curioso quanto frustrante. Secondo le statistiche fornite da Opta, in questo avvio di stagione nessuno nei cinque principali campionati europei ha tirato verso la porta tanto quanto lui senza mai trovare la via del gol. I numeri raccontano la storia di un paradosso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Verona Juve, il pericolo numero uno per i bianconeri è questo giocatore! Nessuno come lui nei top 5 campionati: ecco di chi si tratta