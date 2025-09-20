Verona Juve formazione decisa per nove undicesimi | Tudor ha due ballottaggi da sciogliere verso la sfida del Bentegodi

Verona Juve, ancora incertezza sulla formazione: Tudor deve scegliere tra McKennie e João Mario a destra e tra Thuram e Koopmeiners in mediana. A poche ore dal fischio d’inizio della sfida contro l’ Hellas Verona, in programma oggi alle 18:00, Igor Tudor non ha ancora sciolto le ultime riserve sulla formazione della sua Juventus. Sebbene l’undici titolare sembri in gran parte delineato, secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, restano ancora in piedi due ballottaggi importanti, uno sulla fascia destra e uno nel cuore del centrocampo. Le decisioni finali del tecnico croato, che arriveranno solo a ridosso della partita, diranno molto sull’approccio che i bianconeri intendono adottare al Bentegodi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Verona Juve, formazione decisa per nove undicesimi: Tudor ha due ballottaggi da sciogliere verso la sfida del Bentegodi

In questa notizia si parla di: verona - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor

Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?

Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo

?#Verona-#Juventus, dove vederla i precedenti e le probabili formazioni - X Vai su X

VIDEO | Verona-Juventus: ecco le probabili formazioni Vai su Facebook

Dubbi in attacco e un pizzico di turnover: Hellas Verona vs Juventus, probabili formazioni e ultime notizie; Serie A, Como-Genoa 1-1 e Verona-Cremonese 0-0 - Como-Genoa 1-1; Verona-Cremonese, le probabili formazioni della partita di Serie A.

Verona-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - 4), fanno visita agli scaligeri di Paolo Zanetti nel quarto turno del campionato ... Scrive tuttosport.com

Verona-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - La Juventus scende in campo a Verona per il terzo anticipo della 4a giornata di Serie A: al Bentegodi si scende in campo alle ore 18:00 ... Segnala fanpage.it