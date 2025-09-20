Verona Juve cambio dell’ultimo minuto per Tudor! Il tecnico ci ripensa | lo lancerà in campo tra i titolari Le ultimissime

Verona Juve, Joao Mario vince il ballottaggio della vigilia: il tecnico sceglie lui e non McKennie per la fascia destra oggi pomeriggio. A poco più di un’ora dal fischio d’inizio di Verona-Juventus, arriva il colpo di scena che non ti aspetti nella formazione bianconera. Igor Tudor, dopo aver mescolato le carte per tutta la settimana, ha sciolto gli ultimi dubbi, optando per una mossa a sorpresa sulla fascia destra. Contrariamente a quanto previsto alla vigilia, non sarà Weston McKennie a partire dal primo minuto. Secondo le ultime, concitate notizie riportate da Sky Sport, il tecnico ha deciso di cambiare all’ultimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Verona Juve, cambio dell’ultimo minuto per Tudor! Il tecnico ci ripensa: lo lancerà in campo tra i titolari. Le ultimissime

In questa notizia si parla di: verona - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor

Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?

Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo

#Juve a Verona, diretta: probabili formazioni e risultato in tempo reale. #NextGen e #Primavera LIVE - X Vai su X

Juve a Verona senza Bremer, ma torna Conceiçao. E Tudor non toglie Vlahovic La Signora punta sul “made in Italy” per regalarsi un weekend da sola al comando. Oggi Igor Tudor insegue un doppio obiettivo: battere il Verona e staccare il Napoli di Anto Vai su Facebook

Juve a Verona, diretta: probabili formazioni e risultato in tempo reale. Next Gen e Primavera LIVE - Segui la giornata bianconera con noi: gli uomini di Brambilla a Pineto, l'Under 20 contro il Bologna e la squadra di Tudor ospite al Bentegodi ... Si legge su msn.com

Verona-Juve, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv - La gara della 4ª giornata di Serie A tra Verona e Juventus sarà trasmessa in esclusiva su Dazn (in streaming, su app e sito, e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento). Segnala gazzetta.it