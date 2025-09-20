Verona Juve 1-1 LIVE | pareggio di Orban su calcio di rigore

Calcionews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Bentegodi il match valido per la 4ª giornata di Serie A Verona Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Verona Juve, valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. SEGUI QUI LA DIRETTA DEL MATCH TRA VERONA E JUVE. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

verona juve 1 1 live pareggio di orban su calcio di rigore

© Calcionews24.com - Verona Juve 1-1 LIVE: pareggio di Orban su calcio di rigore

In questa notizia si parla di: verona - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor

Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?

Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo

Verona Juve, il risultato in diretta live della partita di Serie A; Serie A, Verona-Juventus 1-1 al 44'. Il Bologna la spunta sul Genoa: è 2-1 - Verona-Juventus, la cronaca testuale; LIVE Alle 18 Verona-Juve: Zanetti con Giovane-Orban, Vlahovic dal 1', torna Conceiçao.

verona juve 1 1TJ - VERONA JUVENTUS 1-1 - Di Gregorio la tocca ma non basta, Orban trasforma il rigore e pareggia - com un saluto da Rosa Doro e benvenuti alla diretta scritta di Hellas Verona Juventus, gara valida per la quarta giornata di Serie A. Da tuttojuve.com

verona juve 1 1Pagina 3 | Verona-Juventus, la formazione ufficiale: tre ritorni dal 1' minuto, Bremer fuori - Sulla fascia destra Tudor ha scelto Joao Mario dal 1' minuto, con McKennie pronto a subentrare dalla panchina. Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Verona Juve 1 1