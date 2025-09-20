Verona Juve 1-1 LIVE | inizia la ripresa!
di Andrea Bargione Verona Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quarta giornata di Serie A 202526. Dopo la folle notte di Champions League, ora la Juve torna a concentrarsi sulla Serie A. Bianconeri, reduci da 3 vittorie su 3 (l’ultima clamorosa contro l’Inter), sono ospiti del Verona al Bentegodi, con i gialloblù che han conquistato due punti in tre gare fin qui. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Verona Juve 1-1 LIVE: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 1? GIRO PALLA JUVE – Inizia così il match della Juventus al Betengodi: lungo possesso palla alla ricerca di spazi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Serie A, Verona-Juventus 1-1 dopo i primi 45'. Gli scaligeri agguantano il pari al 44' su rigore.
GOL Verona 0-1 Juventus ? Conceição ? 18' #VeronaJuventus #VeronaJuve #Juventus #Juve
Serie A, Verona-Juventus 1-1 al 44'. Il Bologna la spunta sul Genoa: è 2-1 - 1 dopo i primi 45’ Prima di inizio gara un minuto di silenzio in ricordo dello sciatore Matteo Franzoso che ha perso la vita questa settimana dopo un incidente in Cile. Da msn.com
TJ - VERONA JUVENTUS 1-1 - Di Gregorio la tocca ma non basta, Orban trasforma il rigore e pareggia - com un saluto da Rosa Doro e benvenuti alla diretta scritta di Hellas Verona Juventus, gara valida per la quarta giornata di Serie A. Scrive tuttojuve.com