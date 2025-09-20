Verona Juve 1-1 LIVE | fine primo tempo al Bentegodi Orban risponde a Conceicao
di Andrea Bargione Verona Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quarta giornata di Serie A 202526. Dopo la folle notte di Champions League, ora la Juve torna a concentrarsi sulla Serie A. Bianconeri, reduci da 3 vittorie su 3 (l’ultima clamorosa contro l’Inter), sono ospiti del Verona al Bentegodi, con i gialloblù che han conquistato due punti in tre gare fin qui. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Verona Juve 1-1 LIVE: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 1? GIRO PALLA JUVE – Inizia così il match della Juventus al Betengodi: lungo possesso palla alla ricerca di spazi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
