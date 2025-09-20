Verona Juve 1-1 LIVE | Di Gregorio dice no a Orban! Grande parata del portiere bianconero
di Andrea Bargione Verona Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quarta giornata di Serie A 202526. Dopo la folle notte di Champions League, ora la Juve torna a concentrarsi sulla Serie A. Bianconeri, reduci da 3 vittorie su 3 (l’ultima clamorosa contro l’Inter), sono ospiti del Verona al Bentegodi, con i gialloblù che han conquistato due punti in tre gare fin qui. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Verona Juve 1-1 LIVE: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 1? GIRO PALLA JUVE – Inizia così il match della Juventus al Betengodi: lungo possesso palla alla ricerca di spazi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: verona - juve
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor
Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?
Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo
Serie A, Verona-Juventus 1-1 dopo i primi 45'. Gli scaligeri agguantano il pari al 44' su rigore. Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quarta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-ne Vai su Facebook
GOL Verona 0-1 Juventus ? Conceição ? 18' #VeronaJuventus #VeronaJuve #Juventus #Juve - X Vai su X
Verona Juve, il risultato in diretta live della partita di Serie A; LIVE Alle 18 Verona-Juve: Zanetti con Giovane-Orban, Vlahovic dal 1', torna Conceiçao; Verona-Juventus, la formazione ufficiale: tre ritorni dal 1' minuto, Bremer fuori.
TJ - VERONA JUVENTUS 1-1 - Di Gregorio la tocca ma non basta, Orban trasforma il rigore e pareggia - com un saluto da Rosa Doro e benvenuti alla diretta scritta di Hellas Verona Juventus, gara valida per la quarta giornata di Serie A. Lo riporta tuttojuve.com
Verona-Juventus, la formazione ufficiale: tre ritorni dal 1' minuto, Bremer fuori - I bianconeri, reduci dai pirotecnici risultati con Inter e Borussia Dortmund, affronteranno l' Hell ... tuttosport.com scrive