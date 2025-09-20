Verona Juve 1-1 LIVE | Di Gregorio dice no a Frese!
di Andrea Bargione Verona Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quarta giornata di Serie A 202526. Dopo la folle notte di Champions League, ora la Juve torna a concentrarsi sulla Serie A. Bianconeri, reduci da 3 vittorie su 3 (l’ultima clamorosa contro l’Inter), sono ospiti del Verona al Bentegodi, con i gialloblù che han conquistato due punti in tre gare fin qui. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Verona Juve 1-1 LIVE: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 1? GIRO PALLA JUVE – Inizia così il match della Juventus al Betengodi: lungo possesso palla alla ricerca di spazi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: verona - juve
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor
Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?
Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo
Serie A, Verona-Juventus 1-1 dopo i primi 45'. Gli scaligeri agguantano il pari al 44' su rigore. Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quarta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-ne Vai su Facebook
#Orban (rigore) risponde a #Conceicao: #Verona e Juve sono 1-1 all’intervallo - X Vai su X
LIVE Verona-Juve 1-1: Orban sfiora il palo!; Serie A, Verona-Juventus 1-1 annullatoa la rete scaligera al 67' - Verona-Juventus, la cronaca testuale; Verona Juve, il risultato in diretta live della partita di Serie A.
LIVE Verona-Juventus 1-1 Serie A 2025/2026: Cambio nel Verona: entra Sarr - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Scrive sport.virgilio.it
Serie A, Verona-Juventus 1-1 dopo i primi 45'. Il Bologna la spunta sul Genoa: è 2-1 - 1 dopo i primi 45’ Prima di inizio gara un minuto di silenzio in ricordo dello sciatore Matteo Franzoso che ha perso la vita questa settimana dopo un incidente in Cile. Segnala msn.com