Verona Juve 1-1 gli scaligeri sfiorano il colpaccio ma fermano comunque l’armata di Tudor | ecco com’è andata
la sfida del 4° turno di Serie A. Si chiude con un pareggio per 1-1 la sfida del Bentegodi tra l’ Hellas Verona e la Juventus, valida per la quarta giornata di Serie A. I padroni di casa, guidati da Paolo Zanetti, hanno sfiorato l’impresa, riuscendo comunque a interrompere la striscia di vittorie consecutive dei bianconeri, che dopo le prime tre giornate erano in testa alla classifica grazie ai successi contro Parma, Genoa e il big match contro l’ Inter. Il vantaggio della Juventus e il pareggio dell’Hellas. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: verona - juve
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor
Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?
Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo
