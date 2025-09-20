Verona Juve 1-1 gli scaligeri sfiorano il colpaccio ma fermano comunque l’armata di Tudor | ecco com’è andata

la sfida del 4° turno di Serie A. Si chiude con un pareggio per 1-1 la sfida del Bentegodi tra l’ Hellas Verona e la Juventus, valida per la quarta giornata di Serie A. I padroni di casa, guidati da Paolo Zanetti, hanno sfiorato l’impresa, riuscendo comunque a interrompere la striscia di vittorie consecutive dei bianconeri, che dopo le prime tre giornate erano in testa alla classifica grazie ai successi contro Parma, Genoa e il big match contro l’ Inter. Il vantaggio della Juventus e il pareggio dell’Hellas. 🔗 Leggi su Internews24.com

