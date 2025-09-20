Vero o finto? L’albero di Natale a Napoli tra tradizioni scelte pratiche e simboli
A Napoli, come in molte altre città italiane, il Natale è una festa vissuta con profonda intensità. Luci, presepi, dolci tipici e addobbi invadono le strade, i vicoli e le case. Tra gli elementi più emblematici delle festività c’è l’albero di Natale, presenza ormai immancabile. Ma la domanda che ogni anno si ripresenta puntuale è sempre la stessa: meglio l’albero vero o quello artificiale? Le opinioni sono contrastanti e spesso radicate in abitudini familiari e sensibilità diverse. Chi sceglie l’albero vero lo fa per il profumo inconfondibile che invade la casa, per il legame più autentico con la natura e per un gusto estetico che premia l’irregolarità e l’originalità di ogni pianta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
