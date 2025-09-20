Verità e libertà Una maratona dedicata a Charlie Kirk

Un pomeriggio dedicato al pensiero libero e al confronto contro ogni forma di odio politico. La Verità propone lunedì 22 settembre, a partire dalle ore 13.00, una maratona speciale condotta dal vicedirettore Francesco Borgonovo, con la partecipazione di numerosi ospiti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Verità e libertà». Una maratona dedicata a Charlie Kirk

In questa notizia si parla di: verit - libert

TP24 - Il territorio in diretta. . Libertà è dire la verità. E la verità è che la mafia ha tolto vita, futuro e speranza a troppi innocenti. Non dimentichiamolo mai. #Tp24 #alicetelodice #notizie #riflessioni Vai su Facebook

Purtroppo oggi la verità dei fatti, la storia e l’informazione sono irrilevanti: conta il tifo. E il tifo si mangia la civiltà. di @PaoloDellaSala1 - X Vai su X

Maratona delle Dolomiti, in 8 mila ciclisti alla 38° edizione della Granfondo. «Quest'anno è dedicata alla luce» - Alle 6,30 del mattino il primo raggio di sole illumina la cima del Sassongher, la montagna di La Villa, nell’esatto momento in cui partono gli ottomila iscritti alla 38 esima edizione della Maratona ... Scrive corriere.it

Disabilità mentali e disturbi del neurosviluppo: il 28 marzo torna la Maratona Anffas, quest’anno dedicata all’inclusione lavorativa - In occasione del 67° anniversario dalla fondazione di Anffas e della XVIII Giornata nazionale sulle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, il 28 marzo torna la Maratona Anffas, evento ... Come scrive agensir.it