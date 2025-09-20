Verissimo tra gli ospiti del week-end Andrea Bocelli Simona Ventura e Alex Baudo

Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 20 e 21 settembre ci sono Andrea Bocelli, Simona Ventura, Valeria Bruni Tedeschi, Maria Grazia Cucinotta, Alessandra Mussolini e Alex Baudo. Sabato 20 e domenica 21 settembre su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo. Sabato in esclusiva, Alex Baudo parlerà per la prima volta dopo il clamore mediatico che si è scatenato a seguito della scomparsa di suo padre Pippo. A Verissimo, il racconto di vita e di famiglia di Alessandra Mussolini, in libreria con Benito – Le rose e le spine. E ancora, la carriera di Maria Grazia Cucinotta al cinema con la commedia Esprimi un desiderio e il momento delicato di Soleil Sorge, che ha perso da pochi mesi la sua adorata mamma Wendy. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Verissimo, tra gli ospiti del week-end Andrea Bocelli, Simona Ventura e Alex Baudo

In questa notizia si parla di: verissimo - ospiti

VERISSIMO: SIMONA VENTURA E IL FIGLIO DI BAUDO IN ESCLUSIVA TRA GLI OSPITI DEL TALK SHOW

Verissimo 2025 di Silvia Toffanin, quando inizia su Canale 5? Date e anticipazioni ospiti

Verissimo torna con la nuova edizione: gli ospiti del 14 e 15 settembre 2025

Verissimo, anticipazioni ospiti e interviste oggi su Canale 5 Link articolo nel primo commento Vai su Facebook

"Verissimo", ecco gli ospiti del weekend #verissimo #19settembre - X Vai su X

Verissimo, ospiti del 20 e 21 settembre Maria Grazia Cucinotta e Simona Ventura; Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 20 e domenica 21 settembre): da Simona Ventura e Andrea Bocelli ad Alex Baudo e Alessandra...; Verissimo, anticipazioni di sabato 20 e domenica 21 settembre: gli ospiti di Silvia Toffanin.

Verissimo, ospiti del 20 e 21 settembre Maria Grazia Cucinotta e Simona Ventura - Ospiti e anticipazioni delle puntate di Verissimo oggi 20 e domani 21 settembre 2025. Da gazzetta.it

Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 20 e domenica 21 settembre): da Simona Ventura e Andrea Bocelli ad Alex Baudo e Alessandra Mussolini - In attesa che cominci domani la nuova puntata di Domenica In, Verissimo ... msn.com scrive