Verissimo | gli ospiti di sabato 20 e domenica 21 settembre

Torna ‘Verissimo’ a riempire i pomeriggi del weekend di Canale5. Le puntate di sabato 20 e domenica 21 settembre ci porteranno nel cuore di racconti intimi, nuove avventure lavorative e capitoli difficili della vita di molti volti noti. Ecco cosa vedremo. Sabato 20 settembre: chi ci sarà. La puntata di sabato 20 settembre andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16:30 e sarà un appuntamento prevalentemente al femminile. Silvia Toffanin accoglierà, infatti, nel suo salotto Alessandra Mussolini, in libreria con il volume ‘Benito – le rose e le spine’; Özge Özpirinççi, l’attrice turca protagonista della serie di Canale 5 ‘La forza di una donna’ e Maria Grazia Cucinotta, al cinema con la commedia ‘Esprimi un desiderio’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Verissimo: gli ospiti di sabato 20 e domenica 21 settembre

In questa notizia si parla di: verissimo - ospiti

VERISSIMO: SIMONA VENTURA E IL FIGLIO DI BAUDO IN ESCLUSIVA TRA GLI OSPITI DEL TALK SHOW

Verissimo 2025 di Silvia Toffanin, quando inizia su Canale 5? Date e anticipazioni ospiti

Verissimo torna con la nuova edizione: gli ospiti del 14 e 15 settembre 2025

"Verissimo", ecco gli ospiti del weekend #verissimo #19settembre - X Vai su X

Bentornati a #Verissimo Vi aspettiamo ora su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity con la nostra Silvia Toffanin e tanti ospiti! Vai su Facebook

Verissimo, anticipazioni di sabato 20 e domenica 21 settembre: gli ospiti di Silvia Toffanin; Verissimo, ospiti del 20 e 21 settembre Maria Grazia Cucinotta e Simona Ventura; Verissimo: gli ospiti di sabato 20 e domenica 21 settembre.

Verissimo: gli ospiti di sabato 20 e domenica 21 settembre - Le puntate di sabato 20 e domenica 21 settembre ci porteranno nel cuore di racconti intimi, nuove avventure lavorative e capitoli ... Da quotidiano.net

Verissimo, anticipazioni di sabato 20 e domenica 21 settembre: gli ospiti di Silvia Toffanin - Silvia Toffanin intervisterà per la prima volta Alessandro Baudo, il figlio del conduttore Pippo morto il 16 ... Lo riporta fanpage.it