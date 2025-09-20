Verissimo firma un weekend di emozioni con Bocelli Ventura e tanti ospiti

Due pomeriggi consecutivi di grande televisione intrecciano ricordi, debutti e testimonianze intense: Verissimo torna su Canale 5 con un doppio appuntamento, il 20 e il 21 settembre, portando in studio artisti, volti noti e storie personali destinate a lasciare il segno. Un viaggio tra voce, cinema e sfide personali La puntata del 21 settembre si .

Bisogna trovare un modo per essere vive da vive, anche quando il corpo cambia. ” Luciana Littizzetto ha raccontato a Silvia Toffanin durante Verissimo come quest’estate sia stata tutt’altro che riposante: “Ho avuto una pancreatite, sono stata abbastanza male, Vai su Facebook

