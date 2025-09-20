Il palinsesto televisivo di questo fine settimana si arricchisce di due nuove puntate del noto programma Verissimo, trasmesso su Canale 5. La conduzione è affidata a Silvia Toffanin, che guiderà gli spettatori attraverso interviste esclusive e approfondimenti sui personaggi più noti del panorama italiano e internazionale. L’evento televisivo si svolge sabato 20 e domenica 21 settembre, con inizio alle 16:30, offrendo un mix di storie personali, attualità e momenti di intrattenimento. le tematiche principali delle puntate del weekend. il faccia a faccia con pippo baudo e altri protagonisti. Nel primo appuntamento, grande attenzione viene dedicata a Pippo Baudo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Verissimo 20-21 settembre: interviste con Andrea Bocelli, Simona Ventura e Alex Baudo