Verbale e multa dei carabinieri a Murano per i tiri a pallone nel campo

Verbale e multa dei carabinieri a Murano per aver trovato 14 ragazzi minorenni intenti a giocare a pallone in gruppo, in campo “Pino Signoretto” fondamenta Venier, nel pomeriggio del 12 settembre alle 15.18. «Creando disturbo alla quiete pubblica per le persone in transito - si legge nel verbale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: verbale - multa

Niente multa ma solo un rimprovero verbale per Pavard per la partita a padel da infortunato

Quando il verbale si fa salato. Insulta i vigili dopo la multa, pagherà 750 euro agli agenti

? Compra una maglietta della Disney su una famosa piattaforma: maxi multa - Cosa c’è scritto nel verbale dell’Agenzia delle Dogane Vai su Facebook

Verbale e multa dei carabinieri a Murano per i tiri a pallone nel campo; Potenza: esiste un caso Murano? Sulla vicenda interviene il procuratore Curcio.

Giocano a calcio in un campo di Murano, i loro 14 genitori convocati in caserma: multa da 50 euro (ciascuno). Il consigliere: «Togliere il... - I loro 14 figli tra i 12 e i 13 anni giocano a calcio in un campo di Murano e loro vengono convocati in caserma dai carabinieri che gli ... Da msn.com

Giocano a calcio all’isola di Murano e scatta la multa da 50 euro: quattordici famiglie nei guai per il pallone dei figli. Il consigliere attacca: “Intervento sproporzionato” - L'isola veneziana di Murano è diventata teatro di un episodio che ha sollevato accese polemiche sulla gestione degli spazi pubblici e sui diritti dei minori al gioco. Scrive orizzontescuola.it