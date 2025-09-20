Verbale e multa dei carabinieri a Murano per i tiri a pallone nel campo

Verbale e multa dei carabinieri a Murano per aver trovato 14 ragazzi minorenni intenti a giocare a pallone in gruppo, in campo “Pino Signoretto” fondamenta Venier, nel pomeriggio del 12 settembre alle 15.18. «Creando disturbo alla quiete pubblica per le persone in transito - si legge nel verbale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: verbale - multa

Niente multa ma solo un rimprovero verbale per Pavard per la partita a padel da infortunato

Quando il verbale si fa salato. Insulta i vigili dopo la multa, pagherà 750 euro agli agenti

Verbale e multa dei carabinieri a Murano per i tiri a pallone nel campo

«Bambini, qui non si può giocare a pallone». Altrimenti arrivano i carabinieri, con un verbale e cinquanta euro di multa. Una minaccia? Macché. - facebook.com Vai su Facebook

Verbale e multa dei carabinieri a Murano per i tiri a pallone nel campo; Giocano a calcio nel campo di Murano, 14 genitori in caserma per ritirare le multe prese dai loro figli. «Hanno innervosito i residenti»; Mio figlio multato per la partita a calcio, allontanare i bimbi riporterà quel campo al degrado”.

Murano (Venezia) ragazzini giocano col pallone: multa e genitori chiamati dai carabinieri - Un gruppo di quattordici ragazzi, di età compresa tra i dieci e i tredici anni, è stato multato a Murano per aver giocato a calcio in un’area pubblica non autorizzata. Riporta lavocedivenezia.it

Giocano a calcio nel campo di Murano, 14 genitori in caserma per ritirare le multe prese dai loro figli. «Hanno innervosito i residenti» - Quattordici ragazzini sono stati denunciati e costretti a pagare una multa di cinquanta euro ciascuno per aver giocato a pallone all’aperto a Murano. Come scrive ilgazzettino.it