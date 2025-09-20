Venus Williams sposa Andrea Prete ad Ischia tutti i dettagli sulle nozze

(Adnkronos) – È arrivato il momento delle nozze per Venus Williams e Andrea Preti. La campionessa di tennis e l’attore si sposano a Ischia in queste ore, ma si trovano sull’isola da giorni in vista del matrimonio. “Lei e il suo prossimo marito stanno festeggiando da giorni sull’isola di Ischia, tra aperitivi e cene”, ha raccontato all’Adnkronos il sindaco Vincenzo Ferrandino. “Sono incantati dalla bellezza dell’isola, con i loro invitati hanno fatto l’altra sera un aperitivo sulla spiaggia San Pietro che si trova alle spalle del Porto, poi altre serate tra Casamicciola e Lacco Ameno. Hanno scelto Ischia, hanno fatto benissimo, noi accogliamo tutti con il sorriso”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Seriea24.it