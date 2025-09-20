Venus Williams nozze segrete a Ischia | patto di riservatezza e regali da mille euro per ciascun invitato

Venus Williams e Andrea Preti si sono sposati. La campionessa di tennis e l'attore hanno pronunciato il tanto atteso “sì” a Ischia. I due si sono innamorati lo scorso anno e solo pochi mesi fa, a luglio, Venus ha ufficializzato pubblicamente la loro relazione. "Lei e il suo prossimo marito stanno. 🔗 Leggi su Today.it