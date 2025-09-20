Venti telecamere e illuminazione a giorno il Comune prova a mettere un argine alla malamovida al ' Pantanella'

Il Comune di Foggia prova a mettere un argine alla ‘malamovida’ che infesta le nottial Parco Pantanella, in zona ‘Macchia Gialla’. Da tempo, i residenti lamentano situazioni di degrado e pericolo derivanti da scorribande in motociclo, azioni di microcriminalità quali rapine e aggressioni, e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

