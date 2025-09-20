Veneziani ’ritorna’ a Roveredo Così si omaggia il grande artista

Oggi e domani, Vittore Veneziani tornerà idealmente a Roveredo, 80 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale e dopo la prima esecuzione della sua Messa di Santa Cecilia (o Missa Pacis, o Messa in onore di San Giulio), avvenuta il 30 settembre 1945, in occasione della riconsacrazione della Chiesa parrocchiale di San Giulio. Domani, l’Accademia Corale Vittore Veneziani della nostra città, fondata da Veneziani nel 1955 e oggi diretta da Teresa Auletta, eseguirà la ’Missa Pacis’ nei luoghi della prima esecuzione. Veneziani, già direttore dei cori del Teatro alla Scala (1921–1938 e 1945–1954), era fuggito in Svizzera nel febbraio 1944 con il fratello Riccardo, per sfuggire alle persecuzioni razziali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

