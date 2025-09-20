Venezia ragazzini giocano a palla | genitori multati

I genitori di 14 ragazzini tra i 12 e i 13 anni sono stati convocati in caserma dai Carabinieri dell'isola veneziana di Murano.

In questa notizia si parla di: venezia - ragazzini

Ragazzi giocano a palla in una piazza veneziana, multati in 14. I genitori convocati in caserma; Verbale e multa dei carabinieri a Murano per i tiri a pallone nel campo; Giocano a calcio all'isola di Murano e scatta la multa da 50 euro: quattordici famiglie nei guai per il pallone dei figli. Il consigliere attacca: Intervento sproporzionato.

Ragazzi giocano a palla in un campo veneziano, genitori in caserma - I genitori di 14 ragazzini tra i 12 e i 13 anni sono stati convocati in caserma dai Carabinieri dell'isola veneziana di Murano che hanno notificato loro verbali e multe per aver giocato a pallone in g ...

Giocano a calcio in un campo di Murano, i loro 14 genitori convocati in caserma: multa da 50 euro (ciascuno). Il consigliere: «Togliere il pallone non bastava?» - I loro 14 figli tra i 12 e i 13 anni giocano a calcio in un campo di Murano e loro vengono convocati in caserma dai carabinieri che gli hanno notificato verbali ...