Venezia ragazzini giocano a palla | genitori multati

I genitori di 14 ragazzini tra i 12 e i 13 anni sono stati convocati in caserma dai Carabinieri dell'isola veneziana di Murano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Ragazzi giocano a palla in una piazza veneziana, multati in 14. I genitori convocati in caserma; Verbale e multa dei carabinieri a Murano per i tiri a pallone nel campo; Giocano a calcio all'isola di Murano e scatta la multa da 50 euro: quattordici famiglie nei guai per il pallone dei figli. Il consigliere attacca: Intervento sproporzionato.

