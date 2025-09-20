Venduta all’asta la carta Pokémon Pikachu Illustrator | valore record da 4 milioni di dollari

Il mercato delle carte Pokémon rare continua a sorprendere: la leggendaria Pikachu Illustrator, considerata il “Sacro Graal” dei collezionisti, è stata venduta su eBay per 4 milioni di dollari (quasi 3,5 milioni di euro). Un prezzo astronomico per un cartoncino da gioco che, grazie alla sua rarità e alle condizioni quasi perfette, si conferma uno degli oggetti più desiderati al mondo. Indice. Cos’è la carta Pokémon Pikachu Illustrator. Il valore delle carte Pokémon rare. Carte Pokémon come investimento. Attenzione alla dogana. Conclusione. FAQ. Cos’è la carta Pokémon Pikachu Illustrator. La Pikachu Illustrator fu creata nel 1998 come premio per un concorso di illustrazione in Giappone. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

