Venduta all’asta la carta Pokémon Pikachu Illustrator | valore record da 4 milioni di dollari
Il mercato delle carte Pokémon rare continua a sorprendere: la leggendaria Pikachu Illustrator, considerata il “Sacro Graal” dei collezionisti, è stata venduta su eBay per 4 milioni di dollari (quasi 3,5 milioni di euro). Un prezzo astronomico per un cartoncino da gioco che, grazie alla sua rarità e alle condizioni quasi perfette, si conferma uno degli oggetti più desiderati al mondo. Indice. Cos’è la carta Pokémon Pikachu Illustrator. Il valore delle carte Pokémon rare. Carte Pokémon come investimento. Attenzione alla dogana. Conclusione. FAQ. Cos’è la carta Pokémon Pikachu Illustrator. La Pikachu Illustrator fu creata nel 1998 come premio per un concorso di illustrazione in Giappone. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: venduta - asta
Venduta all'asta una fetta della torta nuziale della regina Elisabetta
La Birkin originale di Hermès venduta all’asta per 8,6 milioni di euro
La Birkin originale di Hermès venduta all'asta per 7 milioni di euro
Debitore: entro quanto tempo deve lasciare la casa venduta all'asta? - https://laleggepertutti.it/684104_debitore-entro-quanto-tempo-deve-lasciare-la-casa-venduta-allasta… - #AstaImmobiliare #CasaAsta #DecretoDiTrasferimento #OrdineDiLiberazione - X Vai su X
LE MACCHINE DI F1 PIÙ COSTOSE DI SEMPRE La Mercedes W196 R Streamliner guidata dal campione argentino Juan Manuel Fangio negli anni ’50 è stata venduta all’asta per $52 milioni. Si tratta dell’auto da Gran Premio più costosa mai venduta. Merce Vai su Facebook