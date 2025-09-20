Portomaggiore, 20 settembre 2025 – È stato sentito ieri in tribunale il veterinario e testimone della difesa nell’ambito del processo che vede due allevatori accusati di frode nell’esercizio del commercio. Il professionista, che si occupa dell’allevamento, ha sottolineato che gli animali sono sempre stati seguiti in modo esemplare dal punto di vista sanitario, osservando tutti i protocolli richiesti in questi casi. Il che andrebbe a confutare l’impianto accusatorio, secondo cui i due avrebbero venduto cuccioli di razza, assicurandone pedigree e buona salute sebbene si trattasse di animali tutt’altro che sani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vendevano cani malati ai clienti. La difesa: "Protocolli rispettati"