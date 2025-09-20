Operazione della Guardia di finanza contro la vendita di prodotti contraffatti. Prosegue incessante l’impegno dei finanzieri volto alla tutela dei consumatori e al contrasto della criminalità economico-finanziaria. Nei giorni scorsi il Comando Provinciale di Varese ha predisposto una serie di servizi di prevenzione e repressione della vendita di merce contraffatta, quindi non sicura per il consumatore che, tratto in inganno dalle etichette, l’acquista ignorando i potenziali rischi per la salute. I militari del Gruppo di Busto Arsizio sono intervenuti nel rione di Beata Giuliana dove si stava svolgendo la festa patronale con, tra le iniziative, la presenza delle bancarelle degli Ambulanti del Lago Maggiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vendeva maglie da calcio false. Denunciato