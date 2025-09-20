Vela Coppa America a Napoli | Confindustria Nautica è Strategic partner
Roma, 20 set. (askanews) – America’s Cup Events (ACE), organizzatori della Louis Vuitton 38esima America’s Cup a Napoli, intervenendo a Genova al 65esimo Salone Nautico Internazionale, ha annunciato un accordo di collaborazione strategica con Confindustria Nautica che crea un filo diretto tra l’industria nautica e l’evento di punta della vela che si disputerà a Napoli nel 2027. L’accordo vede Confindustria Nautica diventare ‘Strategic Marine Industry Advisory Partner’ della Louis Vuitton 38^ America’s Cup, supportando ACE nel facilitare l’individuazione delle aziende strategiche della filiera dell’industria nautica italiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: vela - coppa
