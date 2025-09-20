Genova, 20 set – Giornata all’insegna della Coppa America al Salone Nautico di Genova. La Vecchia Brocca è stata protagonista all’evento in corso di svolgimento nella città ligure, in occasione della firma dell’accordo tra gli organizzatori della 38esima America’s Cup, che si svolgerà a Napoli nel 2027 e Confindustria Nautica. Nell’occasione è stato presentato anche il masterlplan di un evento che metterà l’Italia al centro del mondo velico per la più antica competizione di questo sport che per la prima volta in 164 anni di storia si svolgerà proprio nelle acque del golfo campano. A sfidare i Kiwi, Defender della Coppa, ancora una volta anche Luna Rossa che ha rinnovato la sua sfida dopo la delusione dell'ultima edizione nella quale fu fermata da Ineos in finale di Louis Vuitton. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vela, Coppa America 2027 a Napoli: al Salone Nautico l'accordo con Confindustria