Vela Coppa America 2027 a Napoli | al Salone Nautico l' accordo con Confindustria
Genova, 20 set – Giornata all’insegna della Coppa America al Salone Nautico di Genova. La Vecchia Brocca è stata protagonista all’evento in corso di svolgimento nella città ligure, in occasione della firma dell’accordo tra gli organizzatori della 38esima America’s Cup, che si svolgerà a Napoli nel 2027 e Confindustria Nautica. Nell’occasione è stato presentato anche il masterlplan di un evento che metterà l’Italia al centro del mondo velico per la più antica competizione di questo sport che per la prima volta in 164 anni di storia si svolgerà proprio nelle acque del golfo campano. A sfidare i Kiwi, Defender della Coppa, ancora una volta anche Luna Rossa che ha rinnovato la sua sfida dopo la delusione dell'ultima edizione nella quale fu fermata da Ineos in finale di Louis Vuitton. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: vela - coppa
Vela, il giovane Filippo Margotti conquista un argento alla “Coppa Primavela”
Circolo della Vela Bari, Matteo D’Addabbo vince la Coppa Cadetti a Crotone
Al Quirinale una delegazione della Federazione italiana Vela Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale una delegazione della Federazione italiana Vela, in occasione della Coppa America femminile giovani e dei 100 anni da Vai su Facebook
Domenica 28 la Coppa Bergamaschi di vela alla Lni Genova - X Vai su X
Torna Il Processo alla Coppa America: tutto quello che c’è da sapere su Napoli 2027; Napoli ospiterà l'America's Cup del 2027: in Italia per la prima volta nella storia la regata più famosa della vela; L’ITALIA OSPITERÀ LA 38ª AMERICA’S CUP LOUIS VUITTON NELLA CITTÀ DI NAPOLI NEL 2027.
Coppa America 2027 a Napoli, l’accordo con Confindustria Nautica: impatto da 1,2 miliardi - Calore e riconoscimenti all’Italia, che per la prima volta ospiterà la competizione, anche da parte di un mito della vela mondiale, il neozelandese Grant Dalton, che ha gareggiato in cinque Whitbread ... Come scrive corriere.it
Vela, America's cup, Manfredi: "Sapremo vincere questa sfida" - Il sindaco di Napoli e Commissario Straordinario di Governo a Bagnoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto a Genova ... Riporta sport.tiscali.it