Vela Australia in vetta dopo le prime regate nel SailGP di Ginevra Italia nelle retrovie con Tita
Va ufficialmente in archivio a Ginevra nelle acque del Lago Lemano la giornata inaugurale del decimo e terzultimo appuntamento stagionale del SailGP 2025, quinta edizione del circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. In condizioni di vento leggero (circa 15 kmh) e abbastanza instabile, gli equipaggi sono stati ridotti da sei a tre elementi in modo da ridurre al minimo il peso dei catamarani volanti F50. Dopo tre regate di flotta c’è l’Australia di Tom Slingsby in vetta alla classifica generale dell’evento con 25 punti grazie ad un netto successo nella Race 2 e a due ottime rimonte valevoli per un quarto ed un terzo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vela - australia
Vela, Italia nelle retrovie dopo quattro regate al SailGP di Sassnitz. Australia in fuga
Australia ( KA-5 ) classe 12 metri Ha sfidato senza successo per la America's Cup nel 1977 e nel 1980. #Design Ben Lexcen, Johan Valentijn #sailing - X Vai su X
SBS Italian. . "Advance Australia Fair" è stato proclamato inno nazionale nel 1984. SBS Audio celebra la Giornata della cittadinanza australiana con l'inno in 60 lingue. #Australia #SBSItalian Vai su Facebook
Vela, Australia in vetta dopo le prime regate nel SailGP di Ginevra. Italia nelle retrovie con Tita; Rugby, il Sudafrica torna in vetta al ranking mondiale; SailGP Germania: Australia al comando dopo il primo giorno da record.
Vela, Australia in vetta dopo le prime regate nel SailGP di Ginevra. Italia nelle retrovie con Tita - Va ufficialmente in archivio a Ginevra nelle acque del Lago Lemano la giornata inaugurale del decimo e terzultimo appuntamento stagionale del SailGP 2025, ... Segnala oasport.it