Vela Australia in vetta dopo le prime regate nel SailGP di Ginevra Italia nelle retrovie con Tita

Oasport.it | 20 set 2025

Va ufficialmente in archivio a Ginevra nelle acque del Lago Lemano la giornata inaugurale del decimo e terzultimo appuntamento stagionale del SailGP 2025, quinta edizione del circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. In condizioni di vento leggero (circa 15 kmh) e abbastanza instabile, gli equipaggi sono stati ridotti da sei a tre elementi in modo da ridurre al minimo il peso dei catamarani volanti F50. Dopo tre regate di flotta c’è l’Australia di Tom Slingsby in vetta alla classifica generale dell’evento con 25 punti grazie ad un netto successo nella Race 2 e a due ottime rimonte valevoli per un quarto ed un terzo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

