Vedova Tintoretto In dialogo a Torino la mostra | due maestri veneziani dell' arte si incontrano

Torinotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro artistico eccezionale tra due maestri veneziani, a distanza di secoli. Dal 19 settembre 2025 al 12 gennaio 2026, Palazzo Madama di Torino ospita la mostra "Vedova Tintoretto. In dialogo", un'esposizione che mette a confronto l'arte di Jacomo Robusti, detto il Tintoretto (1518-1594). 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vedova - tintoretto

Vedova Tintoretto. In dialogo, a Palazzo Madama la mostra: due maestri veneziani dell'arte si incontrano; Emilio Vedova e Tintoretto, una conversazione lunga una vita; “Vedova Tintoretto. In dialogo”: apre a Torino la mostra.

vedova tintoretto dialogo torinoVedova Tintoretto. In dialogo, mostra a Palazzo Madama - A Torino Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino e la Fondazione Emilio e Annabianca Vedova di Venezia presentano la mostra Vedova Tintoretto. Come scrive mentelocale.it

vedova tintoretto dialogo torinoVedova e Tintoretto, inedito dialogo in una mostra a Torino - Due grandi pittori veneziani, ciascuno tra i massimi interpreti della propria epoca: Jacopo Robusti detto il Tintoretto (Venezia, 1518- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vedova Tintoretto Dialogo Torino