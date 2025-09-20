Varo in casa Giangrasso Il motoryacht Veronika
Era molto emozionato Bartolomeo Giangrasso, imprenditore di spicco della cantieristica viareggina, ieri al varo del primo motoryacht che porta il suo cognome. L’azienda, attiva dal 2008, famosa anche per avere trasformato in motoryacht di lusso, con un lavoro che ha richiesto grande pazienza e competenza, l’ex baleniera olandese "Menorca" e aver costruito barche nuove per conto terzi, oltre a lavorare nelle attività di refit. Adesso ha inaugurato un’altra stagione. Per la prima linea i progetti sono, oltre al 24 metri, i 25, 30, 34, 45 e 65 metri. Per la linea sportiva i 18, 20, 24 e 27 metri. Insomma una proposta di alta gamma, come la cantieristica viareggina ha sempre affrontato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
