Vanheusden non c’è pace per l’ex Inter! Altro infortunio col Marbella dopo appena 2 partite | le sue condizioni

Vanheusden, non c’è pace per l’ex Inter! Altro infortunio col Marbella dopo appena 2 partite: le condizioni del difensore belga. Dopo solo due partite ufficiali con il Marbella, il difensore belga Zinho Vanheusden è costretto a fermarsi di nuovo a causa di un problema al ginocchio sinistro. Il club spagnolo ha confermato tramite i propri canali ufficiali che il centrale sta lottando contro un osteoedema, un accumulo di liquido nel tessuto osseo che spesso insorge dopo precedenti infortuni. Al momento non è chiaro quanto durerà lo stop: nel migliore dei casi potrebbero essere poche settimane, ma in passato giocatori come Björn Engels hanno dovuto fermarsi anche per oltre un anno a causa dello stesso problema. 🔗 Leggi su Internews24.com
