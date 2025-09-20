Valmontone riparte la refezione scolastica e non mancano le polemiche sugli aumenti
A Valmontone riparte il servizio di refezione scolastica per le alunne e gli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia. La gara d’appalto è stata vinta dalla ditta Vivenda, leader nel settore, che ha ottenuto l’affidamento grazie a un’offerta che introduce importanti migliorie rispetto al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: valmontone - riparte
Incendio via di Mezza Selva: il Sindaco scrive ad Arpa per controlli più accurati. Il giorno 8 settembre 2025 si è verificato un incendio presso via di Mezza Selva, sul territorio del Comune di Valmontone. L’incendio è stato domato dai Vigili del fuoco e sul posto, Vai su Facebook
Valmontone, riparte la refezione scolastica e non mancano le polemiche sugli aumenti; Valmontone, al via le iscrizioni per il nuovo servizio di refezione scolastica; Valmontone, nuovo servizio mensa scolastica: qualità dei pasti e tariffe più eque, iscrizioni dal 22 settembre.
Valmontone, nuovo servizio mensa scolastica: qualità dei pasti e tariffe più eque, iscrizioni dal 22 settembre - Riparte il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie di Valmontone. Lo riporta ilquotidianodellazio.it
Al via refezione e trasporto scolastico per l’anno 2025/2026 - PRATO Da lunedì 22 settembre prenderanno il via i servizi scolastici per gli alunni degli Istituti comprensivi del Comune di Prato. Da newtuscia.it