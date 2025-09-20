Vaccinazioni digitale e prevenzione | successo per l’evento ASL ad Avellino

Tempo di lettura: < 1 minuto Un momento di confronto aperto e partecipato quello promosso dall’ Asl di Avellino in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure, quest’anno interamente dedicata all’infanzia e all’adolescenza. All’appuntamento hanno preso parte numerosi genitori, famiglie ed educatori, attratti dal carattere interattivo e pratico delle attività proposte. Al centro della giornata il tema delle vaccinazioni, affrontato con la presenza di operatori specializzati pronti a rispondere a dubbi e domande dei cittadini. Ma non solo: spazio anche all’educazione digitale, con riflessioni sull’uso consapevole delle nuove tecnologie da parte dei più piccoli, da bilanciare con gioco e attività reali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

