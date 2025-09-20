Vaccinazioni digitale e prevenzione | successo per l’evento ASL ad Avellino
Tempo di lettura: < 1 minuto Un momento di confronto aperto e partecipato quello promosso dall’ Asl di Avellino in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure, quest’anno interamente dedicata all’infanzia e all’adolescenza. All’appuntamento hanno preso parte numerosi genitori, famiglie ed educatori, attratti dal carattere interattivo e pratico delle attività proposte. Al centro della giornata il tema delle vaccinazioni, affrontato con la presenza di operatori specializzati pronti a rispondere a dubbi e domande dei cittadini. Ma non solo: spazio anche all’educazione digitale, con riflessioni sull’uso consapevole delle nuove tecnologie da parte dei più piccoli, da bilanciare con gioco e attività reali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: vaccinazioni - digitale
Tutte le tue vaccinazioni, in un unico servizio digitale! Visualizza lo storico delle vaccinazioni effettuate e cerca nel dettaglio le informazioni relative ad ogni vaccino ricevuto. Monitora tutte le prossime vaccinazioni presenti in calendario, vedi nel dettaglio l Vai su Facebook
Le vaccinazioni proteggono tutti; Un presidio per la prevenzione: l’ASP di Ragusa tra salute digitale e vaccini a Marina di Modica; Pressioni sul ministro Schillaci per il Comitato Vaccini.
Telemedicina, la prevenzione digitale promossa da 9 italiani su 10 - È quanto emerge da un sondaggio nazionale condotto su un campione di oltre 5. Da ansa.it