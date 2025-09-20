Va in cerca di funghi e si perde nei boschi | avviate le ricerche
Erano intenti a raccogliere le castagne quando hanno sentito un disperato grido d'aiuto provenire dal sottobosco e hanno allertato i soccorsi.E' quanto accaduto a Roccamonfina dove un ricercatore di funghi, forse un uomo e non del posto si è incamminato nel sottobosco non riuscendo più a trovare. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Valsassina, precipita mentre cerca funghi: morto 55enne, il corpo trovato dagli amici
Si perde sul Monte Carmelo mentre cerca funghi: salvato 76enne
Il dramma di Aldo, ucciso da un malore improvviso mentre era in cerca di funghi
Cerca i funghi nei boschi di Craveggia, ma si perde. Lo trova l’elicottero ore dopo - NOVARA – Un uomo è caduto in un dirupo mentre cercava funghi a Craveggia, in val Vigezzo, nel novarese. Segnala quotidianopiemontese.it
Tragedia in Valle Anzasca: cercatore di funghi precipita e perde la vita - La stagione dei funghi, purtroppo, si conferma ancora una volta tra le più rischiose per chi frequenta i boschi e le montagne senza le dovute precauzioni (foto d'archivio) ... Si legge su laprovinciadivarese.it