Va al supermercato e nasconde alimenti nel body | nei guai una giovane
I carabinieri di Casoria hanno arrestato una 28enne di origine romena che ha provato a rubare in un supermercato di Afragola. La giovane è stata fermata dal personale dello stesso store.All'arrivo i militari hanno recuperato non solo le buste piene di merce non pagata, ma anche altri articoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: supermercato - nasconde
Las Vegas nasconde un supermercato surreale con passaggi segreti e prodotti impossibili
Si nasconde tra gli scaffali di un supermercato e mette a segno un colpo da mille euro a Manduria
Manduria, si nasconde dietro espositori in un supermercato, apre la cassa e scappa con 1000 euro: denunciato - X Vai su X
Nasconde alcolici nei pantaloni e minaccia con un #machete un cassiere del supermercato per guadagnare la fuga senza pagare, è accaduto ieri per mano di un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, in un centro commerciale in via Canova. #contro#contror Vai su Facebook
Va al supermercato e nasconde alimenti nel body: nei guai una giovane.
Controlla lo scontrino del supermercato: questa parte nasconde una sorpresa economica - Al suo interno potremmo trovare una bella sorpresa per le nostre tasche. Si legge su diregiovani.it