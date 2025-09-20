Va al supermercato e nasconde alimenti nel body | nei guai una giovane

I carabinieri di Casoria hanno arrestato una 28enne di origine romena che ha provato a rubare in un supermercato di Afragola. La giovane è stata fermata dal personale dello stesso store.All'arrivo i militari hanno recuperato non solo le buste piene di merce non pagata, ma anche altri articoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it