Usa Trump silura il procuratore Siebert | Non si è dimesso l' ho licenziato

Trump silura capo delle statistiche lavoro dopo i dati deludenti

Trump silura il capo degli 007 del Pentagono: "Persa la fiducia"

Usa, scontro legale senza precedenti alla Fed, Trump silura Lisa Cook

Trump silura il procuratore Siebert: «L'ho licenziato». Non voleva procedere contro due «nemici» del presidente; Trump ha silurato la procuratrice che lavorava al caso Epstein. La pm ai colleghi: La paura è lo strumento del tiranno; Il rapporto del procuratore: 'Trump sarebbe stato condannato se non fosse stato eletto'. Il tycoon: 'Smith è uno squilibrato'.

usa trump silura procuratoreTrump silura il procuratore: "Non si è dimesso, l'ho licenziato" - Erik Siebert è finito nel mirino del tycoon perché non ha incriminato James e Comey, due dei "nemici" del presidente Usa ... Riporta msn.com

usa trump silura procuratore'Si dimette il procuratore che indagava su James e Comey' dopo che Trump ha detto di volerlo 'fuori' - Erik Siebert, il procuratore incaricato dal presidente americano Donald Trump di indagare sull'ex capo dell'Fbi, James Comey, e sulla procuratrice di New York, Letitia James, ha rassegnato le sue ... Si legge su ansa.it

