"Facciamo arrivare persone che hanno avuto molto successo. Spenderanno molti soldi per entrare. Pagheranno invece di attraversare il confine a piedi", ha spiegato il presidente americano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Usa, Trump firma ordine esecutivo per visti "gold" da 1 milione di dollari