Usa maschere autografate di Gigi D’Alessio per mettere a segno furti e ingannare le telecamere | 26enne arrestato nella notte dopo un inseguimento

Ilfattoquotidiano.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Compiva furti travestendosi da Gigi D’Alessio, un travestimento surreale per tentare di eludere i sistemi di videosorveglianza. Andrea Izzo, 26enne stabiese, è stato arrestato la scorsa notte dai Carabinieri al termine di un inseguimento per le vie della città. Nella sua sacca, oltre agli arnesi da scasso, sono state trovate tre maschere raffiguranti, appunto, il volto del cantante partenopeo Gigi D’Alessio. Tutto è iniziato la scorsa notte, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri ha incrociato in via Motta Casa dei Viri una Jeep sospetta. A insospettire i militari è stato il conducente, che indossava un passamontagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

