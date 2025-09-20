Usa Larry Ellison verso acquisto Warner Bros Discovery incluse CNN e Hbo; offerta di $80mld su spinta Trump | con TikTok pronto polo media pro-tycoon

Larry Ellison, fondatore di Oracle e amico di Trump, punta a creare un impero dei media: dopo Paramount e probabilmente TikTok, prepara un’offerta da 80 miliardi di $ per Warner Bros Discovery che controlla CNN e Hbo Larry Ellison, a 81 anni, sta progettando la scalata definitiva all’impero d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Larry Ellison verso acquisto Warner Bros Discovery, incluse CNN e Hbo; offerta di $80mld su spinta Trump: con TikTok pronto polo media “pro-tycoon”

