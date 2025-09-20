Usa l’agenzia per l’immigrazione investe 9 milioni nell’Ia per il riconoscimento facciale | Una nuova polizia politica

Basta una foto, non importa se è sfocata. In alternativa il ritaglio di un video, anche se la ripresa manca di qualità e risoluzione; l’importante è mettere a fuoco il volto. Il resto compete all’intelligenza artificiale; l’algoritmo passa in rassegna centinaia di migliaia di profili social, a caccia di corrispondenze. E può identificare il sospettato in tempi record. La biometria è la nuova frontiera della tecnologia di sorveglianza; l’autorità statunitense anti-immigrazione (Ice), non a caso, ci ha investito nove milioni di dollari. “Clearview AI” vende software di riconoscimento facciale alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

