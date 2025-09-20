Usa Jon Stewart apre Daily Show con interpretazione sarcastica di Trump dopo sospensione Kimmel da Abc | Programma conforme a standard statali - VIDEO

Jon Stewart apre il Daily Show elogiando sarcasticamente Trump: “Io penso che sia fantastico!”. Solidarietà a Kimmel e accuse di censura all’amministrazione Il celebre conduttore americano Jon Stewart ha deciso di aprire l'ultima puntata del suo "The Daily Show" con un'interpretazione dissacr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Jon Stewart apre "Daily Show" con interpretazione sarcastica di Trump dopo sospensione Kimmel da Abc: "Programma conforme a standard statali" - VIDEO

In questa notizia si parla di: stewart - apre

Georgia, soldato apre il fuoco nella base militare di Fort Stewart: sette feriti, quattro sono gravi

Usa, Jon Stewart torna al "The Daily Show": l'ironia dopo la sospensione di Kimmel - la Repubblica - X Vai su X

Il 19 settembre 1971 il Mondiale di Formula 1 fece tappa a Mosport Park per il Gran Premio del Canada. A vincere fu Jackie #Stewart al volante della #Tyrrell 003, in una stagione che lo avrebbe visto laurearsi Campione del Mondo con largo anticipo. Quella g Vai su Facebook

Usa, Jon Stewart torna al The Daily Show: l'ironia dopo la sospensione di Kimmel; I comici Stephen Colbert e Jon Stewart: Siamo con Jimmy, è palese censura; “Siamo tutti Kimmel”: i re dei talk Usa uniti contro la censura.

Usa, Jon Stewart torna al "The Daily Show": l'ironia dopo la sospensione di Kimmel - Il comico statunitense Jon Stewart è tornato alla conduzione del programma "The Daily Show" di Comedy Central un giorno dopo la sospensione dalle trasmissioni del conduttore Jimmy Kimmel. repubblica.it scrive