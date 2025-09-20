Usa ecco la Gold card di Trump | il pass d’ingresso accelerato che costa un milione

Ilfattoquotidiano.it | 20 set 2025

Un milione di dollari se vuoi entrare più velocemente negli Stati Uniti. Strada sbarrata se non hai quella cifra. Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione della “Gold card”, un pass d’ingresso che crea un percorso accelerato per far ottenere un permesso agli stranieri facoltosi che vogliono vivere e lavorare negli Usa. Il costo è di un milione di dollari. Parlando dallo studio Ovale, il presidente ha spiegato che la misura nasce per contrastare l’immigrazione illegale incentivando invece un accesso selettivo, per chi ha intenzione di investire somme ingenti entro i confini. Secondo il segretario al Commercio Usa Howard Lutnick, favorire questo tipo di immigrazione potrebbe generare 100 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

