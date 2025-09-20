Usa-Cina Trump | Con Xi abbiamo approvato l' accordo su TikTok

Nella telefonata di "quasi due ore" con Xi Jinping "abbiamo approvato l'accordo per TikTok". Lo ha detto Donald Trump parlando nello Studio Ovale. "E' stata una buona telefonata", ha aggiunto il presidente. Su TikTok ci sarà un "controllo molto stretto" da parte americana. Lo ha detto Donald Trump parlando nello Studio Ovale. Il presidente non ha però risposto a una domanda su chi, tra Cina e Stati Uniti manterrà il controllo dell'algoritmo che governa l'app. "Ci stiamo lavorando", ha detto il presidente.

