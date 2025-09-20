Usa | allarme bomba a casa di Robert Kennedy Jr Evacuata l’abitazione e la zona circostante

Un’allarme bomba ha fatto scattare i controlli delle autorità in casa del Segretario democratico alla Salute e ai Servizi Umani Robert F. Kennedy Jr. – figlio del senatore Robert Kennedy e nipote de John Fitzgerald Kennedy – a Georgetown, nello stato di Washington DC. Venerdì 19 settembre, sono intervenute le unità di polizia K-9 e la casa e le aree circostanti vengono perquisite e sgomberate. Per il momento, sembra che non sia stato trovato alcun ordigno esplosivo, ma le verifiche continuano e tutta l’area resta bloccata. Maggiori dettagli, tra cui chi potrebbe avere interesse nel piazzare la bomba, non sono ancora stati forniti. 🔗 Leggi su Open.online