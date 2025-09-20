Uomo ucciso e dato alle fiamme nel Milanese | tre arresti coinvolta anche una donna

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le indagini coordinate dalla Procura di Monza. Tre persone sono state fermate dalla Polizia nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio avvenuto il 23 luglio scorso a Sesto San Giovanni, dove un uomo di origini turche è stato trovato carbonizzato in un appartamento. Gli arrestati sono un italiano, un albanese e una donna italiana, accusati a vario titolo di omicidio aggravato, rapina, incendio e distruzione di cadavere. Il delitto e la dinamica. Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile di Milano, la vittima sarebbe stata colpita con circa trenta coltellate prima che gli aggressori tentassero di cancellare ogni traccia dando fuoco al corpo e all’abitazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

